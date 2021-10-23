Роналду: хорошо сплю по ночам, не мучит совесть. Всё равно буду закрывать рты и побеждать

36-летний португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о критике в свой адрес.



«Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.



Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю всё, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я всё равно буду закрывать рты и побеждать. Критика всегда являлась частью работы. Меня это не беспокоит. И я считаю, что это хорошо, если честно. Если они беспокоятся обо мне или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе.



Я выигрываю всё, но у меня всё ещё есть мотивация. Я нахожусь в новой главе своей жизни, даже с моим возрастом, и именно поэтому я здесь — чтобы попытаться победить, и я думаю, что «Манчестер» должен быть на этом уровне. Должен побеждать и думать о больших успехах, поэтому я здесь, чтобы помочь», — цитирует Роналду Sky Sports.