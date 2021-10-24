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«Бетис» дома обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на 4-е место в Примере

«Бетис» дома обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на 4-е место в Примере
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Сегодня, 24 октября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 10-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 3:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте гол забил защитник хозяев Алекс Морено, ему ассистировал Родри. Через две минуты нападающий Хуанми с передачи Серхио Каналеса удвоил преимущество «Бетиса».

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья сократил отставание в счёте. Голевую передачу на игрока отдал Оскар Трехо.

На 65-й минуте игры полузащитник гостей Альваро Гарсия после ассиста Трехо сравнял счёт.

На 75-й минуте матча нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе реализовал пенальти в ворота «Райо Вальекано».

«Бетис» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 10 матчах. «Райо Вальекано» находится на 7-м месте. Команда смогла набрать 16 очков за 10 игр чемпионата.

Испания - Примера. 10-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Морено – 22'   2:0 Хуанми – 24'   2:1 Нтекья – 45+1'   2:2 Гарсия – 65'   3:2 Виллиан Жозе – 75' (пен)
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