«Бетис» дома обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на 4-е место в Примере

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 10-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте гол забил защитник хозяев Алекс Морено, ему ассистировал Родри. Через две минуты нападающий Хуанми с передачи Серхио Каналеса удвоил преимущество «Бетиса».
В добавленное к первому тайму время полузащитник «Райо Вальекано» Ранди Нтекья сократил отставание в счёте. Голевую передачу на игрока отдал Оскар Трехо.
На 65-й минуте игры полузащитник гостей Альваро Гарсия после ассиста Трехо сравнял счёт.
На 75-й минуте матча нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе реализовал пенальти в ворота «Райо Вальекано».
«Бетис» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 10 матчах. «Райо Вальекано» находится на 7-м месте. Команда смогла набрать 16 очков за 10 игр чемпионата.
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