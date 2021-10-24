Семак: нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент. Всё меняется очень быстро
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ (7:1) сравнил силу команд.
«Нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент, как и о полном доминировании на длинной дистанции. Всё меняется очень быстро. Перед игрой были совсем другие разговоры. Даже если вспомнить игру прошлого сезона с «Локомотивом», когда мы крупно их обыграли, результат был неожиданный. Бывают матчи, когда залетает всё. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещё забить — это встречается очень редко. Нам возвращается за те матчи, где мы создаём много, но не забиваем или теряем очки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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