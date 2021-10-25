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Данни: победа над «Спартаком» со счётом 7:1 — фантастический результат. Это невероятно!

Данни: победа над «Спартаком» со счётом 7:1 — фантастический результат. Это невероятно!
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни отреагировал на победу санкт-петербургского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (7:1).

«Я очень счастлив, потому что мы выиграли 7:1. Это фантастический результат! Конечно, всегда хорошо выигрывать матчи. Несмотря на то, что мы добыли три очка, это была победа над «Спартаком» – побеждать в играх с ними всегда приятно и сложно. Это невероятно! Поздравляю всех игроков и всю команду. Желаю и дальше одерживать такие победы. Этот матч был важным на пути к чемпионству!» — приводит слова Данни «Спорт день за днём».

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков, а «Спартак» — 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

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