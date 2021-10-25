Гисдоль: Баринов в центре защиты на следующую игру — единственное правильное решение

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после победы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) рассказал о проблемах центральных защитников команды.

«У Едвая лёгкая травма. В перерыве он сказал, что у него болит икра. Мы хотели свести риск к минимуму, тем более, что нам не хватает защитников. Но Тин вместе с Пабло показали сегодня сумасшедшую игру. После четвёртой карточки Пабло, очень важно сохранить Едвая на следующую игру.



По первым минутам после матча, место Баринова в центре защиты на следующую игру — единственное правильное решение. Но до субботы всё ещё может поменяться», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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