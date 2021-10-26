Тренер «Оренбурга»: 0:3 с «Динамо» — логичный итог. Если не бьёшь по воротам, не победишь

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:3).



«Думаю, на протяжении 75-80 минут футболисты «Оренбурга» показывали хорошую, качественную игру. Но у нас сохраняется одна и та же проблема — за 30 метров до ворот соперника мы теряем агрессию и скорость в действиях. Мы заходим на фланг и передаём мяч назад, после чего мяч оказывается или у центрального защитника, или у вратаря. Меня очень злит этот момент с игрой на последних 30 метрах. Если ты не будешь агрессивен, не будешь бить по воротам, ты никогда не сможешь выиграть. 0:3 — это логичный результат. Соперник подходит к воротам и бьёт по ним, а мы оказываемся у ворот и отдаём мяч назад», — сказал Личка на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Оренбурга».

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