Шварц объяснил замену Шиманьского после первого тайма матча Кубка России с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал замену полузащитника Себастьяна Шиманьского после первого тайма матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0).
«Себастьян является очень важным игроком для нас. Он постоянно играет очень агрессивно и проявляет бойцовские качества. В первом тайме он почувствовал дискомфорт после одного из нарушений на нём, и мы решили не рисковать его здоровьем.
Денис Макаров не так много тренировок провёл после того, как восстановился от своей микротравмы. Поэтому решили не бросать его в бой с первых минут. Он хорошо вошёл в игру во втором тайме и проявил свои лучшие качества. Мы рады, что перед важным матчем в пятницу один из наших ведущих игроков снова в строю», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
- 26 октября 2021
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31