Шварц объяснил замену Шиманьского после первого тайма матча Кубка России с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал замену полузащитника Себастьяна Шиманьского после первого тайма матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0).



«Себастьян является очень важным игроком для нас. Он постоянно играет очень агрессивно и проявляет бойцовские качества. В первом тайме он почувствовал дискомфорт после одного из нарушений на нём, и мы решили не рисковать его здоровьем.



Денис Макаров не так много тренировок провёл после того, как восстановился от своей микротравмы. Поэтому решили не бросать его в бой с первых минут. Он хорошо вошёл в игру во втором тайме и проявил свои лучшие качества. Мы рады, что перед важным матчем в пятницу один из наших ведущих игроков снова в строю», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».