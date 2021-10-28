Шварц: «Динамо» ждёт сложная игра с «Зенитом». Точно не смогут сыграть Ласкальт и Лесовой

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 29 октября. Старт игры – в 19:00 мск.



«Нас ждёт сложная игра против «Зенита», мы в предвкушении соперничества. Надо отметить, что мы находимся в хорошей форме, постараемся отдать все силы, чтобы показать лучшее качество футбола.



У нас точно не смогут сыграть Ласкальт и Лесовой, по Шиманьски вопрос открыт, завтра примем окончательное решение. Шиманьски для нас важный игрок, динамичный, Захарян — игрок вариативный, может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции восьмёрки. Завтра мы примем решение по позициям, на которых сыграют футболисты», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.