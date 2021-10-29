Филимонов: самомнение у Черчесова всегда было высокое, но это не недостаток

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об экс-наставнике сборной России Станиславе Черчесове.



«Изменил ли выход в четвертьфинал ЧМ-2018 Черчесова? А что там менять? Характер формируется в детстве. Каким он был, таким остался.



Подскочило самомнение? Это вам, наверное, так кажется. Самомнение у него всегда было высокое. В случае Черчесова это, скорее, не недостаток, а достоинство. Благодаря этому внутреннему стержню он многих вещей и добился. В том числе как тренер. Вы вспомните, какая критика неслась до чемпионата мира, вплоть до призывов уйти в отставку. А стоило сыграть удачно два стартовых матча на ЧМ — и общественное мнение моментально перевернулось», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.