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Филимонов: самомнение у Черчесова всегда было высокое, но это не недостаток

Филимонов: самомнение у Черчесова всегда было высокое, но это не недостаток
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об экс-наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Изменил ли выход в четвертьфинал ЧМ-2018 Черчесова? А что там менять? Характер формируется в детстве. Каким он был, таким остался.

Подскочило самомнение? Это вам, наверное, так кажется. Самомнение у него всегда было высокое. В случае Черчесова это, скорее, не недостаток, а достоинство. Благодаря этому внутреннему стержню он многих вещей и добился. В том числе как тренер. Вы вспомните, какая критика неслась до чемпионата мира, вплоть до призывов уйти в отставку. А стоило сыграть удачно два стартовых матча на ЧМ — и общественное мнение моментально перевернулось», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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