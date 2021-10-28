«Интер» готов продать Эриксена, ему запрещено тренироваться в Италии

Руководство «Интера» готово продать полузащитника Кристиана Эриксена в клуб, где ему разрешат играть. В настоящее время датчанину запрещено выходить на поле в Италии, так как он перенёс остановку сердца во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии.



На сайте «Интера» появилось сообщение, согласно которому «Интер» готов рассмотреть предложения от клубов из стран, где Эриксену разрешат выходить на поле.



После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии установлены строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в Серии А.



Ранее сообщалось, что уже в октябре Эриксен может возобновить лёгкие тренировки. При этом тренироваться он сможет лишь в Дании.

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