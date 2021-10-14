Кьер: все в сборной Дании скучают по Эриксену, он стал для нас примером

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер признался, что скучает по полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену в национальной команде.



«Когда Кристиан покинул команду, мы сплотились ещё больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по Кристиану, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время.



Мы все часть чего-то большего. Играть за сборную — это нечто особенное, но всё может оборваться в любой момент. Кристиан стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично он представляет нечто невероятное», — приводит слова Кьера Calciomercato.com со ссылкой на Canal 5.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, а затем увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.