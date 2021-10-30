«Рубин» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Рубин» — ЦСКА. Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (16) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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