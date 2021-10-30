Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Рубин» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Рубин» — ЦСКА. Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (16) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021