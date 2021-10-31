Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» рассказали о травме Пике, которую он получил в матче с «Алавесом»

В «Барселоне» рассказали о травме Пике, которую он получил в матче с «Алавесом»
Комментарии

«Барселона» раскрыла подробности о травме защитника Жерара Пике, которую он получил в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом».

«Сегодня утром были проведены медицинские тесты, которые подтвердили, что у игрока первой команды Жерара Пике растяжение икроножной мышцы правой ноги. Он не сможет принять участие в ближайших матчах клуба», — сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Из-за повреждения защитник был заменён на 70-й минуте матча «Барселона» — «Алавес».

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Пике принял участие в 10 матчах и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В чемпионате Испании «Барселона» набрала 16 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице.

Новость по теме
Агуэро пробудет несколько дней в больнице из-за тахикардии во время матча с «Алавесом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021