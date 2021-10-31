В «Барселоне» рассказали о травме Пике, которую он получил в матче с «Алавесом»

«Барселона» раскрыла подробности о травме защитника Жерара Пике, которую он получил в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом».



«Сегодня утром были проведены медицинские тесты, которые подтвердили, что у игрока первой команды Жерара Пике растяжение икроножной мышцы правой ноги. Он не сможет принять участие в ближайших матчах клуба», — сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Из-за повреждения защитник был заменён на 70-й минуте матча «Барселона» — «Алавес».



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Пике принял участие в 10 матчах и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.



В чемпионате Испании «Барселона» набрала 16 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице.

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