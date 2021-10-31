«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Атлетика» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик».
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Рико, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Сильва, Мерино, Субименди, Янузай, Сёрлот, Исак.
Запасные: Райан, Муньос, Досагарат, Сальдуа, Гевара, Наварро, Туррьентес, Субельдия, Барренечеа, Джуара, Лобете, Порту.
«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Альварес, Мартинес, де Маркос, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин, Беренгер, И. Уильямс.
Запасные: Эскьета, Капа, Нуньес, Эйсагирре, Сансет, Весга, Морсильо, Гальдеано, Н. Уильямс.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр – Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.
- 31 октября 2021
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