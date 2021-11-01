Аллегри: «Зенит» – команда с техничными игроками, которые умеют забивать
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре «Зенита» накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» – команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.
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