Эджуке и Кварацхелия попали в топ-10 лучших дриблеров мира в этом сезоне
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых активных дриблёров сезона в 33 национальных чемпионатах, ссылаясь на данные InStat.
Игроки ранжировались в соответствии с индексом дриблинга — средним количеством успешных обводок за 100 минут игры. Наивысший общий балл зафиксирован у испанского нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре (11,2), аргентинца из «Универсидад де Чили» Науэля Луана (9,7) и нигерийского форварда ЦСКА Чидеры Эджуке (9,3). В топ-10 также попал Хвича Кварацхелия («Рубин»), у которого 7,6 успешных обводок.
Топ-10 лучших дриблёров сезона-2021/2022:
- Адама Траоре («Вулверхэмптон»)
- Науэль Луан («Универсидад де Чили»)
- Чидера Эджуке (ЦСКА)
- Эрик де Арруда («Сеара»)
- Манор Соломон («Шахтёр»)
- Мунир Шуяр («Йени Малатьяспор»)
- Хвича Кварацхелия («Рубин»)
- Давид Фофана («Мольде»)
- Игорь Иванович («Шахтёр Солигорск»)
- Хайссем Хассан («Мирандес»)
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