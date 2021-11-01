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Эджуке и Кварацхелия попали в топ-10 лучших дриблеров мира в этом сезоне

Эджуке и Кварацхелия попали в топ-10 лучших дриблеров мира в этом сезоне
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых активных дриблёров сезона в 33 национальных чемпионатах, ссылаясь на данные InStat.

Игроки ранжировались в соответствии с индексом дриблинга — средним количеством успешных обводок за 100 минут игры. Наивысший общий балл зафиксирован у испанского нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре (11,2), аргентинца из «Универсидад де Чили» Науэля Луана (9,7) и нигерийского форварда ЦСКА Чидеры Эджуке (9,3). В топ-10 также попал Хвича Кварацхелия («Рубин»), у которого 7,6 успешных обводок.

Топ-10 лучших дриблёров сезона-2021/2022:

  1. Адама Траоре («Вулверхэмптон»)
  2. Науэль Луан («Универсидад де Чили»)
  3. Чидера Эджуке (ЦСКА)
  4. Эрик де Арруда («Сеара»)
  5. Манор Соломон («Шахтёр»)
  6. Мунир Шуяр («Йени Малатьяспор»)
  7. Хвича Кварацхелия («Рубин»)
  8. Давид Фофана («Мольде»)
  9. Игорь Иванович («Шахтёр Солигорск»)
  10. Хайссем Хассан («Мирандес»)
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