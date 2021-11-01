Эджуке и Кварацхелия попали в топ-10 лучших дриблеров мира в этом сезоне

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых активных дриблёров сезона в 33 национальных чемпионатах, ссылаясь на данные InStat.

Игроки ранжировались в соответствии с индексом дриблинга — средним количеством успешных обводок за 100 минут игры. Наивысший общий балл зафиксирован у испанского нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре (11,2), аргентинца из «Универсидад де Чили» Науэля Луана (9,7) и нигерийского форварда ЦСКА Чидеры Эджуке (9,3). В топ-10 также попал Хвича Кварацхелия («Рубин»), у которого 7,6 успешных обводок.

Топ-10 лучших дриблёров сезона-2021/2022: