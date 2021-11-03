Роджерс: плохая серия «Спартака»? Не думаю, что это даёт нам психологическое преимущество

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы со «Спартаком» высказался о неудачной серии московской команды.

«Нам бы хотелось выйти из группы – для нас это главное. У нас непростые соперники, но мы примем все усилия, чтобы играть как можно лучше.



Плохая серия «Спартака»? Не думаю, что это даёт нам психологическое преимущество. Наше единственное преимущество – это то, что мы играем дома. В Москве мы в самом начале много ошибались, из-за чего пришлось играть в догонялки. Что касается поражения от «Зенита», то понятно, для нашего соперника это была сложная игра, особенно из-за того, что до этого они проиграли нам. Но соперника мы не недооцениваем», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.