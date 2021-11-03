Роджерс: хотели бы, чтобы Дака снова забил «Спартаку» четыре

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы со «Спартаком» высказался об игре нападающего своей команды Патсона Даки.
«Конечно, когда Дака забивает четыре гола за матч в ворота «Спартака», он привлекает внимание. Но это вклад всей команды: он сделал это, благодаря отличным передачам и действиям его одноклубников. Рады, что он с нами. Хотели бы, чтобы он снова забил «Спартаку» четыре, но это командная игра. Биться будут все», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
После трёх туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на втором месте, набрав 4 очка.
- 3 ноября 2021
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