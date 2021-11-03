Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе московского «Динамо» к игроку

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о том, что бразилец мог летом оказаться в другом клубе Российской Премьер-Лиги.

«Никаких предложений от «Динамо» точно не поступало. Сразу скажу: Клаудиньо проведёт в «Зените» много лет. В ближайшие 3-4 трансферных окна он никуда не уйдёт. Он счастлив в Санкт-Петербурге», — цитирует агента игрока «Рейтинг Букмекеров».

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.