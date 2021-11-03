Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе московского «Динамо» к игроку

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о том, что бразилец мог летом оказаться в другом клубе Российской Премьер-Лиги.
«Никаких предложений от «Динамо» точно не поступало. Сразу скажу: Клаудиньо проведёт в «Зените» много лет. В ближайшие 3-4 трансферных окна он никуда не уйдёт. Он счастлив в Санкт-Петербурге», — цитирует агента игрока «Рейтинг Букмекеров».
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
- 3 ноября 2021
-
23:41
-
23:39
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:13
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
22:06
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:14
-
21:09
-
21:09
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:48