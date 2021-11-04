«Аль-Садд» требует с «Барселоны» € 5 млн за Хави

«Барселона» близка к договорённости с катарским клубом «Аль-Садд» о переходе в команду главного тренера Хави Эрнандеса. Но, как утверждает Marca, пока что стороны ещё не достигли договорённости. «Аль-Садд» требует с «Барселоны» € 5 млн за то, чтобы тренер мог покинуть команду.



Ожидается, что заключительную встречу руководители клубов проведут завтра, 5 ноября. Пока что катарский клуб отказывается идти на уступки.



Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.



«Барселона» намерена назначить Хави главным тренером команды после увольнения с этого поста Рональда Кумана. Сам Хави уже прямо заявил, что хочет вернуться в «Барселону», но пока не знает, удастся ли сторонам договориться.

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