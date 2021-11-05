Выйдут ли «Спартак» и «Локомотив» в плей-офф Лиги Европы?

Вчера, 4 ноября, российский клубы провели свои матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

«Спартак» встречался с английским «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Другой московский клуб, «Локомотив», на выезде встречался с турецким «Галатасараем». Матч прошёл на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершился со счётом 1:1.

«Локомотив» набрал 2 очка и занимает четвёртое место в группе E. «Спартак», с 4 очками в активе, также занимает четвёртое место в группе C. При этом железнодорожники отстают от третьего места всего на два очка, а красно-белые – на одно.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдут ли «Спартак» и «Локомотив» в плей-офф Лиги Европы?

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