Вчера, 4 ноября, российский клубы провели свои матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
«Спартак» встречался с английским «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Другой московский клуб, «Локомотив», на выезде встречался с турецким «Галатасараем». Матч прошёл на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершился со счётом 1:1.
«Локомотив» набрал 2 очка и занимает четвёртое место в группе E. «Спартак», с 4 очками в активе, также занимает четвёртое место в группе C. При этом железнодорожники отстают от третьего места всего на два очка, а красно-белые – на одно.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдут ли «Спартак» и «Локомотив» в плей-офф Лиги Европы?
Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.
- 5 ноября 2021
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