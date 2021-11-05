Губерниев: Витория узнал, что у него есть вратарь… и это не Максименко

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча «Лестер» — «Спартак» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«По «Спартаку»! Важное!!! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем и физически хватает минут на 70….Кутепов оказывается существует и может даже на поле появляться…. Морально-волевые качества есть и даже далеко копаться не надо…. Пациент скорее жив чем мёртв…. Вперёд, «Спартак»!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).
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