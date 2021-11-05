Колыванов: «Спартак» с «Лестером» выглядел достойно. У команды есть шансы выйти из группы

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» сыграл с «Лестером» (1:1).
«Спартак» в игре против «Лестера» выглядел достойно. Наверное, многие скептики говорили, что в Англии результат будет отрицательным. Команда перестроилась, проявила характер. У болельщиков сейчас немного от сердца отлегло. У «Спартака» же есть все шансы, чтобы выйти из группы.
Селихов — молодец, но не надо перехваливать его. Он сделал свою работу, долго ждал шанса, восстанавливался после травмы. Вчера и пенальти отбил, и выручил в некоторых моментах. Пожелаю ему набирать уверенность и продолжать дальше. Селихова в «Спартак» брали основным вратарём, потом травмы, выбыл надолго. Матч против «Лестера» пойдёт в зачёт: спас команду, забили бы, «Спартаку» было бы тяжело», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 ноября 2021
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