«Реал» намерен продлить контракт с Тони Кроосом

Полузащитник Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Действующее соглашение 31-летнего немецкого футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года. Руководство «Реала» готово в ближайшее время начать переговоры с Кроосом о новом контракте, рассчитанном до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить за трансфер Крооса € 30 млн. Позже агент футболиста Фолькер Штрут опроверг информацию о возможном уходе Крооса из «Реала» и отметил, что хавбек и его семья счастливы в Мадриде.
Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
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