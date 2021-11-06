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«Реал» намерен продлить контракт с Тони Кроосом

«Реал» намерен продлить контракт с Тони Кроосом
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Полузащитник Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Действующее соглашение 31-летнего немецкого футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года. Руководство «Реала» готово в ближайшее время начать переговоры с Кроосом о новом контракте, рассчитанном до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить за трансфер Крооса € 30 млн. Позже агент футболиста Фолькер Штрут опроверг информацию о возможном уходе Крооса из «Реала» и отметил, что хавбек и его семья счастливы в Мадриде.

Кроос перешёл в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

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