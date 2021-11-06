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«Брентфорд» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Брентфорд» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Брентфорд» — «Норвич Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Норвич Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут Иан Хассин и Уэйд Смит. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

«Брентфорд» набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (25). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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