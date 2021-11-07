Неймар посвятил гол в матче с «Бордо» погибшей бразильской певице

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Дубль в этой встрече оформил нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. После первого гола форвард продемонстрировал футболку с надписью. Неймар посвятил этот забитый мяч бразильской певице Марилии Мендосе, которая погибла в авиакатастрофе в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии.



«Я буду твоим вечным поклонником, королева страданий. Покойся с миром, ММ», — говорится в надписи на футболке.

Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».



«ПСЖ» в 13 турах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (12) — на 16-м месте в таблице.