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Неймар посвятил гол в матче с «Бордо» погибшей бразильской певице

Неймар посвятил гол в матче с «Бордо» погибшей бразильской певице
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В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Дубль в этой встрече оформил нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. После первого гола форвард продемонстрировал футболку с надписью. Неймар посвятил этот забитый мяч бразильской певице Марилии Мендосе, которая погибла в авиакатастрофе в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии.

«Я буду твоим вечным поклонником, королева страданий. Покойся с миром, ММ», — говорится в надписи на футболке.

Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».

«ПСЖ» в 13 турах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (12) — на 16-м месте в таблице.

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