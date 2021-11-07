Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо». Неймар оформил дубль

«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо». Неймар оформил дубль
Комментарии

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо, Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар. На 43-й минуте он удалил преимущество парижан на табло, оформив дубль. Стоит отметить, что в обоих случаях Неймару ассистировал Килиан Мбаппе.

На 63-й минуте игры забитым мячом отметился и сам Мбаппе. В концовке встречи «Бордо» отыграл два гола, но переломить ход игры хозяевам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» в 13 турах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (12) — на 16-м месте в таблице.

Франция - Лига 1. 13-й тур
06 ноября 2021, суббота. 23:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Неймар – 26'   0:2 Неймар – 43'   0:3 Мбаппе – 63'   1:3 Элис – 78'   2:3 Ньянг – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021