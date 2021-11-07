«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо». Неймар оформил дубль

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо, Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Счёт в матче на 26-й минуте открыл бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар. На 43-й минуте он удалил преимущество парижан на табло, оформив дубль. Стоит отметить, что в обоих случаях Неймару ассистировал Килиан Мбаппе.



На 63-й минуте игры забитым мячом отметился и сам Мбаппе. В концовке встречи «Бордо» отыграл два гола, но переломить ход игры хозяевам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Пари Сен-Жермен».



«ПСЖ» в 13 турах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (12) — на 16-м месте в таблице.