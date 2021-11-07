«Эвертон» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Годфри, Коулман, Таунсенд, Аллан, Делф, Грей, Гордон, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Брэнтуэйт, Холгейт, Кенни, Дэвис, Гбамин, Айуоби, Рондон, Тосун.



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Регилон, Эмерсон, Дайер, Скипп, Хёйбьерг, Хын Мин, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Доэрти, Санчес, Танганга, Алли, Ло Чельсо, Н’Домбеле, Уинкс, Бергвейн.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Энтони Тейлор.