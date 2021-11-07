«Валенсия» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 13-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Атлетико» на матч 13-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетико».
«Валенсия»: Силлессен, Альдерете, Гильямон, Дьякаби, Гайя, Фулкье, Васс, Рачич, Солер, Гедеш, Кошта.
Запасные: Доменек, Мамардашвили, Пиччини, Васкес, Куандреди, Муса, Санчес, Дуро, Вальехо, де Соуза, Рекуэни.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Хименес, Триппьер, Карраско, Коке, Де Пауль, Корреа, Суарес, Гризманн.
Запасные: Леком, Лоди, Врсалько, Фелипе, Эррера, Кондогбиа, Матеус, Феликс.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.
- 7 ноября 2021
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