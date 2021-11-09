На Украине в матче юношеских команд произошла драка с участием детей и родителей

В украинском Днепре во время матча чемпионата U17 между «Интером» и «Мариуполем» произошла массовая драка, сообщает Depo.
Потасовка началась во втором тайме при счёте 2:1 в пользу гостей из Мариуполя. Возле боковой линии один из футболистов нарушил правила, а пострадавший начал выяснять отношения. Игроки начали толкаться, к ним на помощь подбежали одноклубники, и ситуация вышла из-под контроля. Затем в драке приняли участие тренеры и даже родители футболистов. Матч не доиграли и закончили на 71-й минуте.
Ранее на разминке детского хоккейного турнира в Сочи произошла драка между командами. Разминка перед игрой между детскими хоккейными командами «Полярные волки–2013» и «Сочи» завершилась массовой потасовкой. Мама одного из игроков сообщила, что внезапно для якутских хоккеистов команда южан набросилась на соперников.
- 9 ноября 2021
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