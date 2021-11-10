Хави и Жоан Лапорта заинтересованы в возвращении Дани Алвеса в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта заинтересованы в возвращении защитника Дани Алвеса, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между футболистом и «Барселоной» стартуют в ближайшие дни. Хави и Лапорта уверены, что опытный Алвес способен передать свои знания молодым футболистам.
Напомним, после Олимпийских игр в Токио Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает ему выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», согласно которому зарплата Алвеса составляла $ 280 тыс. в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
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