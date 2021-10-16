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Дани Алвес: если «Барселона» думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка

Дани Алвес: если «Барселона» думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка
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Бразильский полузащитник Дани Алвес высказался о своём возможном возвращении в состав «Барселоны».

«Говорить, что я нужен «Барселоне» сейчас, – это было бы слишком. Я всегда говорил, что покинул клуб, потому что всё пошло не так, как мне хотелось бы. Не было желания видеть то, чем всё закончилось после моего ухода.

Когда кто-то пишет такую красивую историю и с уважением относится к своему дому, а также отдавал жизнь за клуб в прошлом, он уже не хочет быть соучастником таких историй. Я ушёл и предупредил клуб. И я сказал, что буду готов помочь «Барселоне», где бы я ни был, если она меня позовет. Я испытываю огромную привязанность, любовь и уважение.

Если «Барселона» думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка. Я считаю, что до сих пор могу приносить пользу в любом месте, но сильнее всего – в «Барселоне», потому что там сейчас много молодых игроков.

Во всех клубах, за которые я играл, было идеальное сочетание молодых и опытных футболистов. Затем приходит время, когда молодые игроки взрослеют, а возрастные уходят. Это естественный цикл, но в футболе случаются ошибки. Теперь этот процесс ускорился, но такого не должно быть.

Такое сочетание необходимо. Мы уже были молодыми, и тогда мы не были готовы к такой большой ответственности, как защита чести «Барселоны». Неважно, что о молодёжи говорят люди. Для них всё новое. Должно быть сочетание, которое даёт необходимый баланс. А он даст возможность бороться за большие результаты», – цитирует Алвеса Sport.es.

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