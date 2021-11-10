Арустамян заявил, что «Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна

Российский журналист Нобель Арустамян сообщил об интересе «Аталанты» к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

«Одна из главных интриг РПЛ – где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом. «Зенит» в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге с этим уже смирились. Буквально на днях главное французское издание L’Équipe написало, что к варианту с иранцем вернулся «Лион». Но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас «Аталанта». Недавно два скаута бергамасков даже специально прилетали в Петербург на домашний матч «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, своими игровыми качествами Азмун напоминает Дувана Сапату», — сказал Арустамян в своём Yotube-канале.