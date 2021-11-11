Зоран Тошич назвал свою команду мечты ЦСКА

Полузащитник казахстанского «Тобола» Зоран Тошич, который ранее защищал цвета московского ЦСКА, собрал свою команду мечты из 11 игроков красно-синих.
Сербский футболист включил в состав Игоря Акинфеева, Марио Фернандеса, Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого, Георгия Щенникова, Ахмеда Мусу, Элвера Рахимича, Бибраса Натхо, Алана Дзагоева, Сейду Думбия и Вагнера Лава.
Сербский полузащитник защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с армейцами три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.
Московский ЦСКА набрал 23 очка и находится на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший в 13 встречах 29 очков.
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