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Марио Фернандес оценил тренерские качества Алексея Березуцкого

Марио Фернандес оценил тренерские качества Алексея Березуцкого
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес высоко оценил профессиональные качества главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

«Я играл с ним столько лет бок о бок, а теперь он превратился в тренера. Алексей очень спокойный, он никогда не теряет голову. Прекрасно знает, как строить отношения с игроками, у него великолепные отношения со всеми. Возможно, у Березуцкого нет такого богатого тренерского опыта, но он очень длительное время играл, построил великолепную карьеру. Он знает клуб ЦСКА и чемпионат России лучше, чем кто-либо другой. Я считаю, что он проводит великолепную работу в команде.

Полагаю, что у Алексея большое тренерское будущее. Команда верит ему и готова идти за ним. Да, мы проиграли два последних матча. Но мы на верном пути, я верю в это», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

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