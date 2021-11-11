Россия — Кипр: Алексей Сутормин забил 4-й гол сборной России

Сегодня, 11 ноября, сборная России встречается с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия).



Алексей Сутормин забил 4-й гол сборной России. Сергей Терехов вывел Александра Ерохина на удар из пределов штрафной — мяч от ноги защитника угодил в перекладину. Алексей Сутормин головой переправил мяч в сетку ворот.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.



Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).