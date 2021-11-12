Сборная Шотландии обыграла Молдавию в матче отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) прошёл матч группового этапа отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Молдавии и Шотландии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 38-й минуте защитник сборной Шотландии Натан Паттерсон после результативного паса Джона Макгинна открыл счёт в игре. На 65-й минуте после паса Натана Паттерсона нападающий Че Адамс забил 2-й гол гостей, установив окончательный счёт в игре.
Шотландия занимает 2-е место в группе F. Команда в 8-и матчах отбора набрала 17 очков, одержав 5 побед, потерпев 1 поражение и 2 раза сыграв вничью. Национальная команда Молдавии занимает 6-е место в группе отбора на мундиаль.
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