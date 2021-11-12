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Сборная Шотландии обыграла Молдавию в матче отбора на чемпионат мира

Сборная Шотландии обыграла Молдавию в матче отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия) прошёл матч группового этапа отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Молдавии и Шотландии. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 38-й минуте защитник сборной Шотландии Натан Паттерсон после результативного паса Джона Макгинна открыл счёт в игре. На 65-й минуте после паса Натана Паттерсона нападающий Че Адамс забил 2-й гол гостей, установив окончательный счёт в игре.

Шотландия занимает 2-е место в группе F. Команда в 8-и матчах отбора набрала 17 очков, одержав 5 побед, потерпев 1 поражение и 2 раза сыграв вничью. Национальная команда Молдавии занимает 6-е место в группе отбора на мундиаль.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 20:00 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 2
Шотландия
0:1 Паттерсон – 38'   0:2 Адамс – 65'
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