Турция забила шесть безответных мячей Гибралтару

В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Турции принимала команду Гибралтара.
Встреча завершилась крупной победой хозяев, они забили шесть безответных мячей. Уже на 11-й минуте Керем Актюркоглу открыл счёт. На 38-й минуте Халил Дервишоглу удвоил преимущество хозяев, а ещё через три минуты он же оформил дубль.
На 65-й минуте Мерих Демирал забил четвёртый мяч хозяев. А затем ещё по мячу на свой счёт записали Сердар Дурсун и Мерт Мюльдюр. Отметим, что с 22-й минуты гости играли в меньшинстве, у них был удалён Джейс Оливеро.
Сборная Турции набрала 18 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы G. Лидирует в группе команда Нидерландов (19), которая ещё и провела на матч меньше. Гибралтар замыкает турнирную таблциу, не набрав ни одного балла.
- 13 ноября 2021
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