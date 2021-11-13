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Турция забила шесть безответных мячей Гибралтару

Турция забила шесть безответных мячей Гибралтару
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В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Турции принимала команду Гибралтара.

Встреча завершилась крупной победой хозяев, они забили шесть безответных мячей. Уже на 11-й минуте Керем Актюркоглу открыл счёт. На 38-й минуте Халил Дервишоглу удвоил преимущество хозяев, а ещё через три минуты он же оформил дубль.

На 65-й минуте Мерих Демирал забил четвёртый мяч хозяев. А затем ещё по мячу на свой счёт записали Сердар Дурсун и Мерт Мюльдюр. Отметим, что с 22-й минуты гости играли в меньшинстве, у них был удалён Джейс Оливеро.

Сборная Турции набрала 18 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы G. Лидирует в группе команда Нидерландов (19), которая ещё и провела на матч меньше. Гибралтар замыкает турнирную таблциу, не набрав ни одного балла.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 20:00 МСК
Турция
Окончен
6 : 0
Гибралтар
1:0 Актюркоглу – 11'   2:0 Дервишоглу – 38'   3:0 Дервишоглу – 41'   4:0 Демирал – 65'   5:0 Дурсун – 81'   6:0 Мюльдюр – 84'
Удаления: нет / Оливеро – 22'
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