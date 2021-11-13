Директор «Аталанты»: ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку

Директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал ситуацию с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Ранее агент футболиста сообщил, что вскоре отправится в Бергамо, чтобы оформить переход его клиента в другой клуб. По словам представителя футболиста, он хочет чаще играть, поэтому уход в другой итальянский клуб является необходимостью.



«Пока ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку. Мы не рассматриваем вопрос о его уходе в ближайшее трансферное окно.



Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с руководством клуба. Но я не вижу ситуацию так, что он находится в сложном положении. Просто это технический момент. Главный тренер имеет собственные предпочтения, а результаты подтверждают правоту его выбора», — цитирует Марино L'Eco di Bergamo.