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Директор «Аталанты»: ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку

Директор «Аталанты»: ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку
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Директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал ситуацию с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Ранее агент футболиста сообщил, что вскоре отправится в Бергамо, чтобы оформить переход его клиента в другой клуб. По словам представителя футболиста, он хочет чаще играть, поэтому уход в другой итальянский клуб является необходимостью.

«Пока ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку. Мы не рассматриваем вопрос о его уходе в ближайшее трансферное окно.

Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с руководством клуба. Но я не вижу ситуацию так, что он находится в сложном положении. Просто это технический момент. Главный тренер имеет собственные предпочтения, а результаты подтверждают правоту его выбора», — цитирует Марино L'Eco di Bergamo.

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