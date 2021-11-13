Головин: Миранчук становится игроком, которого хочет видеть тренер «Аталанты»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением об изменениях в игре российского полузащитника Алексея Миранчука после перехода в «Аталанту».



«Переехав в «Аталанту», он стал быстрее и сильнее физически. Он стал больше работать в защите. Вы можете видеть, что он становится игроком, которого хочет видеть тренер «Аталанты», — приводит слова Головина пресс-служба ФИФА.



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

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