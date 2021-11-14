Карпин прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



«Думаю, это моё самое обидное поражение в тренерской карьере. Но считаю, что оно заслуженное. Расстроены. Естественно, это зависело от нас. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов и потом тебе забивают. А когда ты ни одного момента не создал, боишься, закрываешься от мяча, не хочешь навязывать никакую контригру, то в конце концов так и происходит.



Дождь был для двух команд. Да, поле во втором тайме залило. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотя бы заставлять хорватов чуть-чуть бегать без мяча. Мы этого не сделали, и отсюда все проблемы. Сто процентов психология.



Абсолютно не жалею о решении перейти на игру в пять защитников. Понятно, что игра бы не поменялась, хорваты бы давали, мы бы оборонялись. Плюс на таком поле ещё больше был риск получить рикошет, отскок. Поэтому вышел Чистяков.



Не рано ли сделали последнюю замену? Можно и нужно было атаковать с первой минуты, а не на последних, когда Кудряшов получил травму. Сказать, что, если бы в запасе был ещё один игрок вместо Кудряшова, мы бы сыграли как-то по-другому в эти последние минуты… Думаю, вряд ли», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».