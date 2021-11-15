Луиш Нани рассказал, как уговаривал Бруну Фернандеша перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани рассказал, как убедил соотечественника Бруну Фернандеша пополнить состав «красных дьяволов». Бруну перешёл в «МЮ» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года.
«Я первым сказал Бруну, что ему нужно играть в Англии, и если он на это решится, то должен сделать выбор в пользу «Манчестер Юнайтед». Я говорил, что это лучший вариант для него. Спустя два месяца после перехода в «Орландо» я увидел новость, что «МЮ», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сражаются за Бруну. Я написал ему сообщение и повторил: «Если решишься на переход, то выбирай «Манчестер Юнайтед». Так будет лучше», — приводит слова Нани The Athletic.
Фернандеш провёл 11 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Видео гола Бруну в матче с «Ньюкасл Юнайтед»
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