Усэйн Болт: Криштиану Роналду спасает «МЮ» в каждом матче. Всю работу выполняет один игрок

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о проблемах «Манчестер Юнайтед», за который болеет.

«Криштиану Роналду спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче. Всю работу выполняет один игрок. Мы давно не показывали хороший футбол. Всё так вяло, мы очень медленно пасуем. Когда главным тренером был Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» должен был побеждать, потому что он требовал таких результатов», — приводит слова Болта The National News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 11 встречах 26 очков.