Абидаля допросят по делу об избиении футболистки «ПСЖ». У него мог быть роман с девушкой

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль будет вызван на допрос по делу об избиении футболистки «ПСЖ» Хейры Хамрауи, сообщает Le Monde.
Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября, когда девушка возвращалась из ресторана, её автомобиль остановили двое мужчин, вытащили Хейру из машины и избили металлическим предметом. В организации нападения подозревалась одноклубница и конкурентка Хамрауи за место в составе Амината Диалло, но теперь полиция склоняется к версии, что Диалло не имеет отношения к нападению.
По информации источника, у Абидаля и Хамрауи мог быть роман в период, когда Эрик работал спортивным директором «Барселоны», а Хейра играла за каталонский клуб. Слухи подтверждает тот факт, что чип в телефоне футболистки зарегистрирован на имя Абидаля. Также Хейра звонила экс-футболисту на следующий день после инцидента. Полиция может также допросить жену Абидаля Хайет.
По слухам, во время нападения преступники кричали Хамрауи, что «она спит с женатыми мужчинами».
- 15 ноября 2021
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