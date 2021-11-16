Финляндия — Франция: стартовые составы на матч отбора на чемпионат мира

Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Финляндии и Франции.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

Финляндия: Градецки, Уронен, Иванов, Вяйсянен, О'Шонесси, Хямяляйнен, Ниссилья, Шуллер, Камара, Пукки, Лод.

Франция: Льорис, Зума, Кунде, Юпамекано, Рабьо, Динь, Тчуамени, Мбаппе, Гризман, Диаби, Дюбуа.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022. Франция лидирует в отборочной группе.



