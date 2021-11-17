Бельгия и Уэльс не выявили победителя в матче отбора ЧМ-2022, Чехия обыграла Эстонию

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уэльса принимала национальную команду Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне. На 32-й минуте нападающий национальной команды Уэльса Киффер Мур сравнял счёт.
В другом матче группы Е сборная Чехии обыграла Эстонию. Встреча, прошедшая на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге (Чехия), завершилась победой чешской команды со счётом 2:0.
Сборная Бельгии напрямую вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, Уэльс занял 2-е место и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022, Чехия также поборется за право сыграть на турнире по рейтингу в Лиге наций УЕФА, а Эстония и Беларусь завершают выступление в соревнованиях.
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