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Бельгия и Уэльс не выявили победителя в матче отбора ЧМ-2022, Чехия обыграла Эстонию

Бельгия и Уэльс не выявили победителя в матче отбора ЧМ-2022, Чехия обыграла Эстонию
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В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уэльса принимала национальную команду Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне. На 32-й минуте нападающий национальной команды Уэльса Киффер Мур сравнял счёт.

В другом матче группы Е сборная Чехии обыграла Эстонию. Встреча, прошедшая на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге (Чехия), завершилась победой чешской команды со счётом 2:0.

Сборная Бельгии напрямую вышла в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, Уэльс занял 2-е место и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022, Чехия также поборется за право сыграть на турнире по рейтингу в Лиге наций УЕФА, а Эстония и Беларусь завершают выступление в соревнованиях.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 1
Бельгия
0:1 Де Брёйне – 12'   1:1 Мур – 32'
ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 10-й тур
16 ноября 2021, вторник. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 0
Эстония
1:0 Брабец – 59'   2:0 Сикора – 85'
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