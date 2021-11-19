Жена Зобнина пошутила о разводе после новостей о просьбе футболиста снизить ему зарплату
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Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, в шутливой форме отреагировала на новости о просьбе супруга снизить ему зарплату.
Напомним, ранее СМИ сообщили, Роман Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату. Футболист посчитал, что получает незаслуженно много, поэтому попросил урезать оклад с € 3 млн до € 2 млн.
«Кто ещё не в курсе, мы разводимся… И поэтому Рома решил понизить з/п», — написала Рамина Зобнина в «сториз» своего «инстаграма».
Далее девушка выложила картинку, на которой Роман Зобнин изображён в образе ангела. А закончилась серия шутливых публикаций фотографией с футболкой-брелоком и надписью: «Последний день езжу с этой майкой».
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