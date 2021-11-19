Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»

В Санкт-Петербурге завершился стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимал «Нижний Новгород», встреча проходила на стадионе «Газпром Арена». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.



На 23-й минуте Малком вывел хозяев вперёд, воспользовавшись передачей Артёма Дзюбы. А на 34-й минуте забил уже сам Дзюба. После прострела Александра Ерохина он с близкого расстояния отправил мяч в сетку.



Но в концовке первого тайма гостям удалось отыграть один мяч. На 39-й минуте Алексей Козлов после передачи с фланга головой отправил мяч в цель. Тем не менее уже в компенсированное время Дзюба после передачи из глубины поля точно пробил из пределов штрафной и оформил дубль. На 59-й минуте нападающий оформил хет-трик. Он вышел один на один с вратарём и технично перебросил мяч через голкипера. Для Дзюбы этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне в РПЛ. Точку в матче на 88-й минуте поставил Дмитрий Чистяков.



Отметим, что нижегородцы с конца первого тайма играли в меньшинстве. На 43-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Петрюс Бумаль.



«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 14 очков. Нижегородцы потерпели уже пятое поражение подряд.