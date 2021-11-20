Хави: «Барселона» должна бороться за титулы
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о положении клуба в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
«Наша цель – побеждать. Мы находимся не в лучшем положении и можем прекратить наше выступление в Лиге чемпионов. Цель – позитивный настрой, нужно потихоньку подниматься наверх. Мы должны бороться за титулы. Мы начинаем не с нуля, но нужен позитивный настрой, чтобы показать, что «Барселоны» находится не на том месте, которого заслуживает. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», — приводит слова Хави AS.
«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании. Каталонцы набрали 17 очков в 12-и играх национального первенства. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад». У команды из Сан-Себастьяна 28 очков в турнире.
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