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Хави поделился ожиданиями от матча с «Эспаньолом»

Хави поделился ожиданиями от матча с «Эспаньолом»
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своих ожиданиях от матча 14-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом», который состоится завтра. Игра станет для него дебютным во главе команды.

«Я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы поставить команду на правильный курс. Весь процесс очень сильно зависит и от меня, и от моего штаба. На этой неделе мы серьёзно работали с командой, занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали, обсуждали важные вопросы. Но у нас нет времени. Надеюсь, уже завтра результаты нашей работы будут видны – и с точки зрения тактики, и с точки зрения психологии, и с точки зрения результата. Могу лишь сказать, что мне состав «Барселоны» нравится. Мы семья, это настоящая команда. Я очень доволен. Нас будут оценивать по результату», — приводит слова Хави Marca.

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